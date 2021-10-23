Milletvekili Teoman Sancar’a şantaj olayında yeni gelişme

Şubat ayında CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar’ın partisinden istifa etmesine neden olan şantaj olayının firari sanığı Sadık S. Kıbrıs dönüşü yakalandı.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de CHP milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın partisinden istifa etmesine neden olan şantaj olayının son sanığı firari Sadık S. de yakalandı.

Şubat ayında kendisine ait video kaydı olduğu iddiası ile şantaja maruz kaldığını öne süren Sancar, yaptığı bir açıklamada sanıkların 1 milyon dolar talep ettiklerini belirtmişti.

ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Yapılan şantaja boyun eğmeyerek Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan Sancar'ın ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, olaya adı karışan 5 şüpheli belirlenmiş 4'ü kısa süre içinde yakalanmıştı.

Denizli 15'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar Fatih K., Mehmet Fatih K., Muhammet Fatih S. ve Mustafa Bülent A. hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve şantaj suçundan 2 yıl 1 ay hapis 41 bin 660 lira para cezası verilmişti.

DOSYASI AYRILMIŞTI

Olayın son sanığı Sadık S'nin firari olması nedeniyle mahkeme bu sanığın dosyasını ayırmıştı. Kıbrıs'ta olduğu tespit edilen Sadık S. önceki gün Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçlerinin kontrollerine takıldı ve gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Cezaevine konulan Sadık S.'nin ifadesi SEGBİS üzerinden alındı. Mahkeme Sadık S'ye de birlikte hareket ettiği diğer sanıklarla aynı cezayı verdi.

İSTİNAF CEZALARI ONADI

Diğer yandan yerel mahkemenin kararına ceza alan 4 sanığın avukatları itiraz etti.

Önceki gün Antalya Bölge İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların aldıkları cezalar onandı. Şantaj davasında bir süre tutuklu yargılanan 4 sanık üç ay cezaevinde kalmış, mahkemenin hükmünü açıklamasının ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti.

Denizli Bağımsız Milletvekili Sancar ise o dönemde partisinin arkasında durmadığını gerekçe göstererek 28 Şubat tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.