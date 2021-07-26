Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milletvekilinden şehitlik isyanı: Ecdat karşısında utandım!

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli binlerce şehit mezarının bulunduğu 'Allahuekber Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitliğin içler acısı halinin görüntülerini paylaştı. Cinisli,"Batıda Çanakkale neyse doğuda Aziziye, Allahuekber aynıdır. Şehitliğin yolu, etrafı, kabirler, tüm anıt içler acısı halde. Ecdat karşısında utandım" dedi.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 13:57, 26/07/2021
HaberlerGündem
Milletvekilinden şehitlik isyanı: Ecdat karşısında utandım!

Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla 1.Dünya Savaşı sırasında başlatılan Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetcikler anısına, Allahuekber Dağları Milli Parkı içerisinde 2009 yılında yapılan şehitlik görenlerin içini sızlatıyor.

“BU VEFASIZLIĞI ANLATACAK KELİME BULAMIYORUM”

Allahuekber Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Erzurum’un Şenkaya İlçesi sınırlarındaki Kurtboğazı mevkiinde 2009 yılında yapılan şehitlik harabeye döndü. Şehitliği ziyaret eden İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, şehitliğin son halinin fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi.

Cinisli, “Batıda Çanakkale neyse doğuda Aziziye, Allahuekber aynıdır. Şehitliğin yolu, etrafı, kabirler, tüm anıt içler acısı halde. Ecdat karşısında utandım. Bu görüntüler karşısında insan ne söyleyeceğini bilmiyor. Vatan, millet, bayrak ve şehitleri dillerinden düşürmeyenler buralardan haberdarlar mı, gelip bu şehitlikleri gördüler mi hiç? Bu vatan için canını veren ecdadımıza yapılan bu vefasızlığı anlatacak kelime bulamıyorum” dedi.

Çanakkale Dünya Erzurum İYİ Parti şehit
Yayınlanma Tarihi:13:46,