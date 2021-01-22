Milletvekillerine kışla yolu göründü, askerlikte yeni dönem

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye sunacakları kanun teklifine ilişkin, “Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Muş, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin hükümleri içeren 44 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

MİLLET VEKİLLERİNE KIŞLA YOLU

“Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler” diyen Muş, kanun teklifi hakkında verdiği bilgilerde şunları aktardı:

* Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır.

* Uzman erbaşlara ordu tipi yerli üretim tabanca verilmesi teklifle düzenlenmektedir. Güvenlik güçlerine ve gazilere verilen sağlık hizmetleri ile etkin olarak kullanılan sağlık sınıfı yedek subayların Sağlık Bakanlığına bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünü açıyoruz.

EMEKLİ PERSONELE DERS VEREBİLME İMKANI

* Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet hükümlülerinin buralarda geçirdikleri sürelerin 1.5 kat olarak hesaplanması teklifimiz içinde yer almaktadır. Devre kaybeden askeri öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması sağlanacak.

* Milli Savunma Üniversitesi ile Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki okullarda emekli kamu görevlileri ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ders verebilmesine imkan getirilmektedir. Askerlik yapmadan milletvekili olanlar dönem sonunda askerliklerini yerine getireceklerdir. (İHA)