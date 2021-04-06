Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesinin finansmanı için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından bir ikraz sağladı. Finansmanın bir kısmı Proje kapsamında yapılacak Fizibilite Çalışması/İhtiyaç Analizi, Teknik Tasarımlar ve Uygulama Desteğine yönelik danışmanlık hizmet alımı için kullanılacak.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü uygun danışmanlık firmalarını adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet ediyor.

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