Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tepki çeken yarışma: Hayalimdeki Çin

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) tepki çeken bir genelgesi ortaya çıktı. MEB Orta Öğretim Öğrencileri arasında “Hayalimdeki Çin Resim Yarışması” düzenledi.

Söz konusu genelge Genel Müdür Cengiz Mete imzasıyla yayınlanarak gereği için ilgili kurumlara gönderildi.

2016'DAN BERİ DÜZENLENİYOR

Genelgenin giriş bölümünde Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından, MEB Orta öğretim kurumları öğrencileri arasında düzenlenen Hayalimdeki Çin Resim Yarışması'nın 2016 yılından bu yana devam ettiği belirtilerek, “Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin hayal güçlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, aynı zamanda öğrencilerin Çin’i daha iyi tanımalarını da sağlamaktadır. V. Hayalimdeki Çin Resim Yarışması’nın teması; “Türkiye – Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl” olarak belirlenmiştir” denildi.

Genelgede belirtilen şartlara uygunluk gösteren başvuruların değerlendirmeye alınacağı ifade edilen genelgenin sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Çin gezisine katılan öğrenciler, Türkiye’ye döndükten sonra, “Gördüğüm Çin” adını taşıyan bir resim yapmakla yükümlüdür. Bu eserlerin en geç 01 Eylül 2021 tarihinde postaya verilmesi gerekmektedir. Çin Gezisi sırasında öğrenciler, öğretmenler gözetiminde eskiz çalışmaları yapacaklardır. Çin Gezisine katılanlar, Vakıf başkanı ve Vakıf görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadır. Çin Gezisi hakkı başkasına devredilemez. Çin Gezisi kazanan aday, geziye katılmasına engel teşkil edecek bir durumu söz konusu olduğu takdirde, geziye katılma hakkını kaybeder. Onun yerine bir başkası Çin Gezisine katılmaz. Yarışmaya katılan öğrenciler, şartnamedeki tüm maddeleri kabul etmiş sayılırlar.”

“TUHAF BİR ETKİNLİK”

Genelgeyi değerlendiren Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Sinan Muşlu, bakanlığın başarısızlıkların hangi zihniyete dayandığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.

MEB’ in son yıllarda çeşitli vakıflar ve derneklerle protokoller yaparak eğitim alanının adeta bu vakıf ve derneklere açmasının yeni bir durum olmadığına dikkat çeken Muşlu, şu ifadeleri kullandı;

“Kamuoyunda tartışmalı birçok konuyu bu protokoller üzerinden işlemeye çalışmasının yeni bir örneği ile karşı karşıyayız. Ortaöğretim düzeyinde öğrencilerimizin Türkiye'mize dair hayallerini köreltmiş olduklarını düşünenlerin aklına ancak gelebilecek ve dış politikada, ekonomide ve aşı planlamasında ihtiyaç duydukları Çin ilişkisine böyle güzellemeler dizerek etkili olabileceğini düşünenlerin yönettiği tuhaf bir etkinlik.”

“KAZANDIĞIMIZ DAVALAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Tüm vakıf ve derneklerin Milli Eğitim'den elini çekmesi gerektiğinin de altını çizen Sinan Muşlu daha sonra şu görüşlere yer verdi:

“Bu konuda açtığımız ve kazandığımız birçok dava maalesef görmezden geliniyor. MEB'in öğrencilerimizin ülkemize dair hayallerini büyütmesi gerekirken dış politika gündemlerini oldukça tuhaf bir biçimde işlemesi eğitimde ki başarısızlıkların hangi zihniyete dayandığının da bir göstergesidir. Yeni nesillerin ülkemize dair eşitlikçi, özgürlükçü ve gerçekten laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti hayalinden hiç vazgeçmeyeceklerine ve bu hayallerin en güzel resimlerini çizeceklerine inanıyoruz. Bizlerde bu özlem doğrultusunda demokrasi mücadelemize devam ediyoruz.”

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