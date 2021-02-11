‘Milli Emlak’ arazisini sahte belgelerle 30 milyona sattılar

Nitelikli dolandırıcılık kapsamındaki operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, İş insanı E.P., 30 milyon lira değerinde olduğu belirtilen bir arsanın satın alınması için finans müdürüne yetki verdi.

İddiaya göre, iş insanı, tapusunu gördüğü arsanın alınması için yaklaşık 15 milyon lira para ödedi. Kalan kısmı tamamlamak için de kendisine ait araziyi takas için karşı tarafa verdi.

ARSA ‘MİLLİ EMLAK'A AİT

İş insanı E.P. yeni bir arsa aldığını düşünürken, bir tanıdığı vasıtasıyla ulaşan bir emlakçının söyledikleriyle neye uğradığını şaşırdı. İstanbul'da bir AVM'de iş insanı ile görüşme yapan emlakçı, yeni satın alınan arsanın ‘Milli Emlak’a ait olduğunu söyledi.

İŞ İNSANI ŞİKAYETÇİ OLDU

Durumu araştıran E.P., arazinin Milli Emlak'a ait olduğunu öğrenince savcılığa giderek şikayetçi oldu. Takas için kullanılan arsa satışına işe şerh koydurdu.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Yapılan şikayet üzerinde harekete geçen Organize polisi, E.P.’nin finans müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 174 bin euro, 340 bin dolar, 98 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.