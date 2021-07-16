Milli Emlak Müdürlüğü taşınmazlar satış çıkıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak İli, Merkez İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; karşısında belirtilen tarih ve saatinde Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 3.Katında Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak ihale komisyonu tarafından 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl sürekle Emlak Vergisinden muaftır.

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