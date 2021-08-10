Milli Park yeniden ziyarete kapatıldı
Yangınların hafiflemesinin ardından dün ziyarete açılan Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı, yeniden ziyarete kapatıldı.
Yaklaşık 15 gündür orman yangınlarıyla mücadele edilirken, 30 Temmuz'da tedbir amaçlı kapatılan Milli Park dün insan ve araç trafiğine açıldı. Gösterilen tepkiler üzerine karar dün akşam geri alındı ve Milli Park yeniden ziyarete kapatıldı.
Milli Park yetkilileri dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden “Milli Parkımız, Devletimizin gördüğü lüzum üzerine, 16.08.2021 Pazartesi günü açılmak üzere, ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yaptı.