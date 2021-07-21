Milli Park yoğunluk nedeniyle kapılarını kapattı

Dört koydaki plajları ve piknik olanaklarıyla günübirlik tatilcilerin uğrak yeri olan Dilek yarımadası Kalamaki Milli Parkı'na saat 14.00'dan itibaren araç girişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Milli Parkın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda araç yoğunluğuna dikkat çekildi, vatandaşların alternatif alanlara yönelmesi istendi. Parka girmek isteyenlerin araç kuyruklarının kilometrelerce uzunluğa ulaştığının fotoğrafları paylaşıldı.

İKİNCİ KEZ KAPATILDI

Normalleşmenin ilk hafta sonunda benzer şekilde kapatılan Milli Park'tan yapılan açıklamada, “Milli Parkımız aşırı araç yoğunluğundan dolayı saat 14:00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır.

Ziyaretçilerimizin huzur ve güvenliği açısından Toplu Taşıma Araçlarını kullanmaları ve alternatif alanlara yönelmelerini önemle tavsiye ediyoruz” denildi.