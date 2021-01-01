Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Varlık Fonu’na çıktı

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, 9884757 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Ancak biletlerden sadece birinin satıldığı öğrenildi. Satılan tek çeyrek biletin sahibi 25 milyon TL'lik ikramiye kazanırken diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na kaldı. Büyük ikramiyeye ait 9884757 numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

“BÜYÜK İKRAMİYE SATILAN TEK BİR ÇEYREK BİLETE ÇIKTI”

Çekilişe ilişkin Sisal Şans tarafından dağıtılan basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:

” Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu’na kalmıştır.

Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olan 100 milyon TL, 9884757 sayılarına isabet ederken satılan tek çeyrek biletin sahibi 25 milyon TL'lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan sayılar ise 0 ve 5 oldu.

Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL'lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar'dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz”

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık’a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. Şirketin kuruluş amacı 65. Türkiye Hükümeti tarafından, “sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek” olarak açıklandı.

10 Temmuz 2018 tarihinde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.

Şubat 2017’de hükümetin, Temmuz 2016’dan beri süren olağanüstü hâl ile birlikte ilan etme yetkisine sahip olduğu kanun hükmünde kararname ile Halkbank, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Ziraat Bankası dahil olmak üzere çeşitli büyük bütçeli kamu kuruluşları ve hazine arazileri bu fona devredildi. Bu kuruluşların Sayıştay denetimine tabi olmayan Varlık Fonu’na devredilmesi medyada yankı buldu, beraberinde geniş çaplı eleştirileri getirdi.