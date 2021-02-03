Milli Savunma Bakanı Akar: Son derece istekliyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile gerçekleştirdiği ve iki saati aşan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar, görüşmelerin son derece yapıcı geçtiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum” dedi.

ANKARA’YA GELMELERİNİ BEKLİYORUZ

(Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı) Toplantıların devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Diyalogu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.

OLUMLU ŞEKİLDE YANSIYACAK

(Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’la yapılan görüşme) Görüşmenin sonunda birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeye bağlı olarak özellikle savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımların atılacağını değerlendiriyorum.

– Yürüttüğümüz çalışmaların önümüzdeki döneme çok daha olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şansölye Merkel ile yaptığı görüşmelerde çizdikleri çerçeve içinde önümüzdeki dönemde daha yapıcı, olumlu, üretken birtakım çalışmalar yapmamız mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum.

SON DERECE HASSASIZ

Türkiye'nin ne kadar samimi, güvenilir bir NATO müttefiki olduğu herkesin malumudur. Bu çerçevede bugüne kadar NATO üyesi olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda son derece hassas olduğumuzu, çalışmaları en iyi şekilde yapmak için gayret içinde olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Gerek birlik tahsisi, gerek operasyon ve tatbikatlar ayrıca finansal destek konusunda da Türkiye'nin önde gelen NATO müttefiklerinden, ortaklarından biri olduğu herkesin malumu. (İHA)