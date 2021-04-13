Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakkari’de üs bölgesine balonla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:
* Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı.
* Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.
Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.https://t.co/5YL6StT86H pic.twitter.com/xVTCNPqykv
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021