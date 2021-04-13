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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakkari’de üs bölgesine balonla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de Zer Tepe Üs Bölgesi'ne saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balonun vurularak imha edildiğini açıkladı.

Güncellenme: 15:20, 13/04/2021
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:

* Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı.

* Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:13,