Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakkari’de üs bölgesine balonla saldırı girişimi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama:

* Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı.

* Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.https://t.co/5YL6StT86H pic.twitter.com/xVTCNPqykv

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021