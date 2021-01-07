Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular, 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6201406}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/milli-savunma-bakanligi-personel-alimi-yapacak-6201406');aip2('newsArticle', {"identifier":6201406,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/milli-savunma-bakanligi-personel-alimi-yapacak-6201406/","headline":"Milli Savunma Bakanlu0131u011fu0131 personel alu0131mu0131 yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/07/iecrop/msb_depo_16_9_1610017024.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-07 13:57:19","dateModified":"2021-01-07 13:57:19","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":510}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/milli-savunma-bakanligi-personel-alimi-yapacak-6201406/');