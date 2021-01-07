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Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak

Milli Savunman Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi’ne açıktan atama yoluyla memur alımı gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 13:57, 07/01/2021
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Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30 Aralık 2020 tarihinde başlayan başvurular, 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

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