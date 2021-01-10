Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesine memur alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi’ne “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini yapılacak.

Adaylar başvurularını internet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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