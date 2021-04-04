Milli Savunma Bakanlığı’ndan 103 emekli amirale bildiri tepkisi

103 emekli amiralin bildirisine Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da tepki geldi.

“Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır.”

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter hesaplarından da aynı ifadeleri içeren paylaşımlar yapıldı

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