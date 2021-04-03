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Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi aşçı, berber, terzi/ütücü, garson, marangoz, metal işleri, elektrik, sıhhi tesisat gibi farklı branşlardan 200 sözleşmeli personel alacak.

Güncellenme: 11:45, 03/04/2021
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Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Milli Savunma Üniversitesinde Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Başvuru Kılavuzunda TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

Aşçı, Berber, Terzi/Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.

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