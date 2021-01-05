Milyonlarca lira harcanan proje atıl kaldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile 10 milyon liradan fazla harcama yapılan Bioİzmir Projesi'ni inceleyen Sayıştay Denetçileri, atıl durumdaki proje çerçevesinde 5 yönetim kurulu üyesi ile biri müdür, ikisi müdür yardımcısı toplam 14 personelin görev yaptığını belirledi.

Sağlık teknolojileri alanında ruhsatlama ve belgeleme süreçlerini kolaylaştıracak altyapıda ilaç, biyoilaç, Tıbbi Materyal ve Tıbbi Cihaz Kalite Kontrol testlerinin yapılabilmesi amaçlanan merkezde, DEÜ'ye ait az sayıda tansiyon aleti ile ameliyathanelerde kullanılan mikro pipetlerin ayarlarının yapıldığı saptandı.

“PROJE AMACINA ULAŞMAYAN MERKEZDE 14 PERSONEL”

Sayıştay denetçileri raporlarında proje kapsamındaki merkezde beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunduğuna dikkat çekti. Raporda, “Proje amaçlarına ulaşamayan merkezde toplam 14 personel (bir merkez müdürü ve iki müdür yardımcısı, Üniversite Rektörlüğü tarafından atanan yedi personel, kalibrasyon bölümü için görevlendirme ile gelen bir personel ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirmek üzere DEÜ ve Öğretim Bilimsel Araştırma Kooperatifi üzerinden görevlendirilen üç personel) görev yapmaktadır.

Bu personelin bir kısmının merkezin çalışma alanına uygun nitelikler taşımaması da proje hedeflerinin gerçekleşmesi üzerinde risk teşkil etmektedir” denildi.

TANSİYON ALETİ AYARLIYORLAR

Büyük hedeflerle kurulan merkezde, eksiklikler nedeniyle yalnızca ücretsiz olarak üniversite hastanesinin bazı ekipmanlarının kalibrasyonu ile sınırlı hizmet yapıldığını belirten Sayıştay Denetçileri, raporlarında şu ifadeleri kullandı. “ 29 Mart 2019 tarihinden itibaren yalnızca 135 adet mikro pipet, 146 adet tansiyon aleti, 3 adet hastane cihazı kalibrasyonu yapılmıştır. Atıl durumdaki bu proje için bugüne kadar 10 milyon 693 bin lira ödeme yapılmıştır.

Merkezin personel ve sabit gider masrafının yıllık yaklaşık 625 bin Türk Lirası olduğu göz önünde bulundurulduğunda, projenin biran önce hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.”