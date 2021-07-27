Milyonluk mehter ihalelerinin abonesi oldular

Eyüpsultan Belediyesi “2021 yılı Tarihi Türk Müziği Topluluğu Konser ve Gösterileri ile Bando Takımı” hizmeti almak üzere 23 Haziran'da ihaleye çıktı. Pazarlık usulü ile firmalar davet edilerek gerçekleştirilen ihaleye 2 geçerli teklif sunuldu.

En düşük teklifin sahibi İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, 360 bin TL'ye ihaleyi aldı. 13 Temmuz-31 Aralık arasını kapsayan işin süresi yaklaşık 6 ay. Şirketin ana hizmetlerinden biri mehter organizasyonları, sahipleri de Mustafa ve Muhammet Yolaç.

İBB'DEN ALDIĞI İHALE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yolaç kardeşlere ait şirket, AKP'li belediyelerden aldığı mehter organizasyonu ihaleleri dikkat çekiyor. İBB'nin 2015-2018 arası için 3 yıllık düzenlediği “Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri” ihalesi 25 milyon 480 bin 440 TL'ye İstanbul Ajans Turizm Şirketi'nin olmuştu.

Bu ihalenin, İBB'nin belirlediği 25 milyon 74 bin 762 liralık yaklaşık maliyetin üzerinde bir fiyata bu şirkete verilmesi o dönem tartışma yaratmıştı İBB'nin 2013 yılında gerçekleştireceği etkinlikler için düzenlediği aynı içerikli ihalesini 5 milyon 947 bin TL'ye, 2014 yılı için açtığı aynı ihaleyi 7 milyon 505 bin TL'ye bu şirket almıştı.

Aynı şirket Fatih Belediyesi'nin “2013 yılı Fatih genelinde kültür merkezleri ve meydanlarda yapılacak olan tarihi Türk müziği topluluğu konserleri ve kültürel etkinlik hizmet alımı” ihalesini 2 milyon liraya almıştı. Fatih Belediyesi'nin aynı iş için açtığı 2012 yılı ihalesi de 1 milyon 229 bin liraya bu şirkete gitmişti.

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