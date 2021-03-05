Minibüs şoförü isyan etti: Altıncı cezam! Nasıl ödeyeceğim?

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsüyle mücadelede başlattığı “Dinamik Denetim Süreci” kapsamında, İstanbul Eyüpsultan Habipler Yolu’nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Denetim kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulaması yapıldı. Aracına yedi yolcu fazla alan minibüs şoförü Tarık Uslu, cezai işlem yapıldığı sırada isyan etti. Uslu, daha önce beş tane ceza aldığını, borç içinde olduğunu ve fazla yolcu almaya devam edeceğini söyledi:

– 30 kilometre yol gidiyoruz, yaptığımız işe bak. 100 bin lira borcum var, bu borcumu kim ödeyecek? Ayıptır. İETT otobüslerinde kaç tane yolcu var. Tramvayda kaç yolcu var. Onlara kimse bir şey demiyor. Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim ya gidip tefeciden para alacağım ya da gidip bilezik satacağım ya telefonumu satacağım. Biz de çocuklara ekmek götürüyoruz. Günde 100 lira para eve götürüyorum onu da çok görüyorlar. Arabayı satsak ne iş yapacağız. (DHA)