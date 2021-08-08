Haberler - Gündem

Minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

YAYINLANMA: GÜNCELLENME:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Minibüs uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı.

İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var İlginizi Çekebilir Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dehşete düşüren kaza! Bir aile yok oldu İlginizi Çekebilir Dehşete düşüren kaza! Bir aile yok oldu
aile anne baba Balıkesir izmir kaza Manisa Tekirdağ Zonguldak