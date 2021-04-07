Minibüste taciz davasında karar

Minibüste herkes indikten sonra Özbekistan uyruklu Nodira M. (47)'yı taciz eden, minibüs şoförü İzzet A. (31)'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Sanık İzzet A. ile müşteki Nodira M. hazır bulundu, duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Savunması sorulan sanık İzzet A. hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, “Böyle bir olay olduysa yakındaki karakollara başvurabilirdi. İddia ettiği olaydan 20 gün sonra beni şikayet ediyor. Evden atılma, eşimden boşanma noktasına geldim. Ben böyle bir suç işlemedim” dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, İzzet A.'nın cinsel amaçla “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 1 yıl 3 ay, “Cinsel Taciz” suçundan da 2 bin 240 lira adli para cezasına hükmetti. Hakim verilen her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

“NUMARANI VER TANIŞALIM, SANA EV AÇARIM”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz 2020 yılında meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Nodira M.'nin Topkapı'ya gitmek için minibüse bindiği ancak şoför İzzet A.'nın kendisini Esenler Otogarı'na götürdüğü ve minibüste sadece ikisinin kaldığı belirtilmişti. Nodira M.'nin şüpheliye “Neden beni buraya getirdin” diye sorduğu İzzet A.'nın ise “Ben seni yanlış getirdim, geri götürürüm. Topkapı minibüsüne bindiririm. Sen nerelisin? Bana bir temizlikçi lazım. Tanışalım, arkadaş olalım, para lazımsa veririm, sana sahip çıkarım, ev açarım, bakarım” söylerinde bulunduğu Nodira M.'nin de bu sözlerden sonra “Ben evliyim” diye belirttiği anlatılmıştı.

Şüphelinin konuşma esnasında minibüsü durdurarak “Bir şey olmaz, olsun. Evli olabilirsin. Telefon numaranı ver tanışalım” dediği ve ısrarcı davranarak kapıyı açmadığı, Nodira M.'nin korkması üzerine telefon numarasını verdiği açıklanmıştı. İzzet A.'nın, Nodira M.'nin telefon numarasını alınca inmesine izin verdiğini ve arkasından da “Ben ara” şeklinde mesaj attığı ifade edilmişti.

Savcı iddianamesinde İzzet A. Hakkında; cinsel amaçla “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçu ile “Cinsel Taciz” suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. (İHA)