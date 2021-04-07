Minibüsün kapağını açan polis şoke oldu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolu Adliye Kavşağında yapılan uygulamada otomobil ve kapalı kasa minibüsten şüphelenerek durduruldu.

Minibüsün kasa bölümünde, kaçak yollardan yurt dışına götürülmek üzere İstanbul’dan Çanakkale2ye getirilen 11i çocuk 38 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 28 can yeleği ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2si tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Afgan göçmenler ise yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. DHA

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