Minik Hira’nın Anıtkabir hayali gerçek oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde babası Mehmet Şerif Karahan'a kardan Anıtkabir yaptıran 9 yaşındaki Hira Karahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Ankara'ya davet edilmişti. Atatürk’ü çok seven Yüksekovalı minik Hira, annesi, babası ve küçük kardeşiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

“ATATÜRK'ÜN HİÇ KORKMADIĞINI HİSSETTİM”

Ziyaret sırasında basın mensuplarına duygularını anlatan 9 yaşındaki Hira, Atatürk’ü ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirterek “Atatürk’ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürk’ümüz vefat etti, sayın Hulusi Akar’a çok teşekkür ederim, şimdi o bizi koruyor” ifadelerini kullandı.

“BABAMIN YAPTIĞI KARDANDI AMA BİZ GERÇEĞİNE GELDİK”

Anıtkabir’e gelmenin hayali olduğunu, bunu gerçekleştirdiğini söyleyen Hira, “Babamın yaptığı kardandı ama biz gerçeğine geldik. Çok sevindik gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi” dedi.

“DÜŞMANLARIN ELİNDEN BİZİ KURTARAN SENSİN”

Hira, daha sonra “Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük, küçük anıyoruz her zaman. Adı büyük Atatürk, anlı şanlı kahraman” şiirinden dizeler okudu.

“ÇOK DUYGULANDIM”

Kardan Anıtkabir yaparken çok üşüdüğünü belirten baba Şerif Karahan, o gün yaptığının değerini şimdi anladığını ifade ederek, “Anıtkabir’e geldik. Bizi kabul ettiler. Çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf gerçekten bulamıyorum, çok duygulandım” açıklamasında bulundu.

“BİZLERE BU ÜLKEYİ BIRAKTIĞI İÇİN ATATÜRK'E MİNNETTARIZ”

Baba Karahan, Anıtkabir’i daha önce kendisinin de hiç görmediğini dile getirerek, “Anıtkabir bence çok değerli. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bu ülkeyi bıraktığı için kendisine minnettarız, onu saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

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