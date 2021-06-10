Miraç’ın tedavisi için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdılar

Gaziantep’te yaşayan 3 yıllık evli Seda Nur Ağkurt’un, kan tahlili vermek için gittiği sağlık ocağında telefonu çaldı. Ağkurta kendisini polis olarak tanıtan bu kişi, eşi Celil Ağkurt’un kimlik bilgileriyle bir kuyumcudan altın ve nakit para çekildiğini söyledi. Telefondaki kişi, gözaltına alınan Celil Ağkurt’un masum olduğunu ve söz konusu kuyumcuya operasyon yapılacağını belirtti.

Şüpheli, operasyon için paraya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek Seda Nur Ağkurta altını olup olmadığını sordu. Seda Nur Ağkurt da dolandırıcıya evde altınının bulunduğunu söyledi. Dolandırıcı, altınları bozdurarak parayı seri numarasını alıp, verecekleri hesaba yaptırması için yönlendirdi. Bu kişi, eşini aramamasını, gelen telefonlarına da bakmamasını istedi.

TELEFONDA TELSİZ SESİ GELİYORDU

Telefondaki kişiye inanan Ağkurt, evdeki altınları alıp kent merkezinde kuyumcuya 28 bin liraya bozdurdu, ardından da ATMden verilen hesaba yatırdı. Dolandırıcı, Ağkurt’tan evine gitmesini, eşinin sorgusunun ardından gönderileceğini söyleyerek telefonu kapattı. Eve dönen Seda Nur Ağkurt, telefonla eşini arayarak durumu anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan çift, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kendisine gelen telefonda sık sık telsiz sesi geldiği için konuştuğu kişilerin polis olduğunu düşündüğünü belirten Seda Nur Ağkurt, “Hesaba 28 bin lira parayı yatırdıktan sonra bir daha ulaşamadım. Eşimle konuşunca da dolandırıldığımızı anlayarak karakola gidip şikayette bulunduk” dedi.

GÖZLERİ İÇİN BİRİKTİRİYORDUK

Gözyaşları içerisinde tek çocukları 2 yaşındaki Miraç’ın doğuştan görme engelli olduğunu ve ameliyatı için gerekli 70 bin lirayı biriktirmeye çalıştıklarını anlatan Ağkurt. ‘Görme ihtimali için 70 bin liraya ameliyat ettirecektir. Biz de bunun için para biriktirmeye çalışıyorduk. Evlendiğimizden bu yana yaptığımız tüm birikim gitti. Çocuğumuzun gözlerinin açılması, karanlık dünyasının aydınlanması için biriktiğimiz parayı dolandırıcılara kaptırınca umutlarımız söndü. Tek isteğimiz dolandırıcıların yakalanarak paramızın kurtarılması ve çocuğumuzun ameliyatı için umudumuzun sürmesi” diye konuştu.

UMUTLARIMIZI ÇALDILAR

Tek birikimlerini dolandırıcılara kaptırdıklarını belirten Celil Ağkurt ise şöyle konuştu: Eşimi polis olarak arayıp, beni gözaltına alacakları dolayısıyla korkutmuşlar ve dolandırmışlar. O sırada ben iş yerinde çalışıyordum. Öğle arasında eşimi gidip alacaktım. Defalarca eşimi aradım ama telefonu açmadı. Hastanelere gittim bakmak için. İki saat sonra eşim aradı beni ve durumu anlattı. Dolandırıldığımızı anlayınca karakola gittik. O parayla çocuğumuzun gözleri açılacaktı. Dolandırıcılar çocuğumun ve bizim umutlarımızı, yarınlarımızı çaldılar.

Bu arada polis, Seda Nur Ağkurt’un para yatırdığı hesabın İstanbul’da olduğunu, ancak 28 bin liranın İzmir’den çekildiğini belirledi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)