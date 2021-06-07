Mira’ya yardım edin!

Şeyda ve Cihan Pala çiftinin çocukları Mira Lina, yaşıtları gibi yürüyemiyor, ayakta durmakta zorluk çekiyor. Sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisi olması şart. Bunun için sosyal medya hesaplarından yardımseverlere çağrı yapan aile, Mira Lina'nın tedavisinde gerekli ilaç için bağış topluyor. “Miralina Sma” isimli Twitter hesabından seslerini duyurmaya çalışan aile bağışları bekliyor. Mira'nın bir oyun parkında vücudunda bulunan aparatla yerde otururken diğer çocukları izlediği fotoğrafı paylaşan aile “Çocuklarınız parkta koşarken kızıyorsunuz ya ‘düşersin, koşma' diye, ben işte o günleri hayal ediyorum. Benim kızım da koşsun, düşsün, terlesin, oyun oynarken böyle uzaktan izlemesin parkı. Yaptığınız bağışlar kızıma çocukluğunu hediye edecek” dedi.

9 Haziran'da 3 yaşına girecek olan Mira Lina Pala iki yıldır kas gelişimini engelleyen bu hastalıkla mücadele ediyor. Hastalığın tedavisini sağlayan Zolgensma isimli ilaç Mira için kalıcı tek çözüm. Tedavi için yurtdışındaki bir hastane 2.2 milyon dolar istedi. Ailesi bağış kampanyası başlattı. Kampanyada şu an tedavi masraflarının yüzde 51'i toplandı. Ankara Valiliği bir yıl bağış toplama izni verdi. Yardımlar ilgili IBAN adresinden ve SMS kampanyasıyla toplanıyor.

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