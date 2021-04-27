Mısra Öz corona virüsünü yendi

Çorlu’da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel'i ve eşini kaybeden Mısra Öz Sel, COVID-19 tedavisi sürerken solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı.

CORONAYI YENDİ

25 Nisan’da yoğun bakımdan çıkan Mısra Öz’den sevindirici haber geldi. Mısra Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsünü yendiğini duyurdu.

Hastaneden öz çekim fotoğrafını paylaşan Mısra Öz, duygularını şu sözlerle ifade etti:

* ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ demiş Atam. Her sözü gibi ne kadar anlamlı. Ne kadar özel. Covidi de yendim.

* Tabi ki en başta özenle tam 7 gün entübede kalıp, bebekler gibi beni hayata bağlayan ve hala özenle tedavime emek veren doktorlarım sayesinde. Sonsuz bir çaba ve emek onlarınki.

* Sağlık çalışanlarının her birinin özverili hassasiyeti çok çok kıymetli. İnanın! Asıl savaşçı onlar. Tüm bu süreçte gelen tüm mesajları bana okudular. Yaşanılanları anlattılar. Kocaman bir onur yaşadım. Gurur duydum.

* Hiç yalnız değil, aslında kocaman birlik ve beraberliğimizin olduğunu gördüm. Dayanışmanın insana verdiği omuz ile gücüne güç verdiğine bir kez daha şahit oldum.

* Tüm dilekler, dualar, niyetler için herkese minnettarım. Ağlayarak okudum çoğunu. Beni yüreklerinizde, oğlumu ise adalet nöbetinde taşımaya devam etmişsiniz.

* Eminim oğlum da herkese minnettar. İyi ki varsınız. Buraya kocaman bir gülümseme bırakıyorum. Güçlüklerin üzerinden birlikte gülümsemeyelim hayata diye Bir süre daha tedavim devam edecek. İyiyim. Sizlerle güçlüyüm. Daha da güçlü olacağım. İyi ki ki varsınız.