Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

3 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz'ün, COVID-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi sürüyor. Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu açıklama yaptı.

“BULGULARI STABİL SEYRETMEKTEDİR”

Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Solakoğlu “Hastamız artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınmıştır. Halen yoğun bakım servisinde, sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmektedir. Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir” bilgilerini paylaştı.

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