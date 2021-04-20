Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

Çorlu’daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden ve corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda olan Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu’ndan açıklama geldi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:24, 20/04/2021
HaberlerGündem
Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

3 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz'ün, COVID-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi sürüyor. Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu açıklama yaptı.

“BULGULARI STABİL SEYRETMEKTEDİR”

Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Solakoğlu “Hastamız artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınmıştır. Halen yoğun bakım servisinde, sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmektedir. Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir” bilgilerini paylaştı.

İlginizi Çekebilirİmamoğlu: Mısra Öz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyorİmamoğlu: Mısra Öz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyorİlginizi ÇekebilirÇorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımdaÇorlu'daki tren kazasında eşi ile oğlunu kaybeden Mısra Öz yoğun bakımda
Çorlu Corona Kadıköy Sağlık Tekirdağ