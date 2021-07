MİT, PKK’nın bombacılarını vurdu

Kadrolar üzerindeki nüfuzunu korumak isteyen ancak güvenli mağaralar dışına adım atamayan üst düzey örgüt mensupları, örgüt varlığının devam ettiğini kanıtlamak amacıyla metropollerde eylem yapılması talimatı verdi. Dewran Gilidax kod adlı Emrah Yıldızer ve Andok Oramar kod adlı Barış Soydan'ın ürettiği patlayıcıların söz konusu eylemlerde kullanılması planlanıyordu.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Yerel istihbarat ağı sayesinde yerleri tespit edilen iki terörist an be an takip edilerek operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi. Soydan ve Yıldızer, 4 Nisan’da ürettikleri patlayıcıları Türkiye'ye göndermeye çalıştıkları esnada, Irak/Duhok kırsalında beraberlerinde hazırladıkları patlayıcılarla birlikte hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTÜN SABOTAJ UZMANI

PKK'nın yurtiçi aparatlarından YDG-H içinde yer aldıktan sonra Türkiye'den kaçarak bölücü faaliyetlerini Suriye'ye taşıyan Yıldızer, 2018 yılında Irak alanına geçmişti. PKK'nın Türkiye'ye yönelik eylemlerini planlayan sözde özel güç unsurları içinde patlayıcı ve sabotaj eğitimleri alan Yıldızer, eylem gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye aktarılması planlanan örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarının temininden sorumluydu.

PKK'nın sabotaj uzmanlarından olan Barış Soydan ise eylem için Emrah Yıldızer tarafından özel olarak seçildi. (İHA)