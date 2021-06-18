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MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İslam Biliz yakalandı

MİT ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Şiyar Erzurum' kod adlı terörist İslam Biliz, Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Orhan BOZKURT
Güncellenme: 17:44, 18/06/2021
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MİT ve jandarmadan ortak operasyon: İslam Biliz yakalandı

MİT ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan ‘Şiyar Erzurum’ kod adlı terörist İslam Biliz, Ermenistan’a mücavir Türkiye-İran sınırında yakalandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Şiyar Erzurum’ kod adlı teröristin 2015 yılında terör örgütü PKK/KCK’ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı belirtildi.

İslam Biliz’in Erzurum’un Karayazı kırsalının yanı sıra İran’da da faaliyet gösterdiği bildirildi.

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