Mithat Sancar’dan Bahçeli’ye yanıt: Bizi kapatma çabaları onları daha da küçültecek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuşma yaparak HDP’nin kapatılması yönündeki söylemlere değindi.

“BUNU BÖYLE BİLSİNLER”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir.’ sözlerine tepki gösteren Sancar, şunları söyledi:

* İktidarın küçük ortağı bugün yine kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Her halde kendilerinin yolunu açmak için tek çarelerinin olduğunu biliyorlar. O da bizi kapatmak.

* Ama söylüyoruz tekrar, bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler, HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor, büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak bunu böyle bilsinler.

“OYUNLARINI GÖRÜYORUZ”

Sancar, AKP iktidarını da eleştirerek şöyle konuştu:

* Zulmün en kötüsünü bir zamanlar zulme maruz kalanların yaptığı zulüm olmuştur. Hatta maruz kaldıkları zulümden daha kötüsüne yol açtıklarını da eklememiz lazım.

* Kötü, kötücül, karanlık bir zihniyet, zaliminden öğrendiklerini gücü eline geçirdiği anda başkalarına zulüm için kullanan zihniyettir. Bu iktidar işte böyle bir iktidardır.

* Bütün bu baskıların sonuçlarının başarısız olacağını bile bile HDP’ye karşı saldırılarını çok yönlü sürdürüyorlar. HDP’yi siyasetin dışına itmeye demokratik siyaset kanallarını tıkamaya çalışıyorlar.

* Biz bu politikaların gayesini iyi biliyoruz, oyunlarını görüyoruz. HDP’siz bir Türkiye, HDP’siz bir siyaset Kürtlerin kendi kimlikleriyle temsil edilmediği bir yaşam ve mazlumların sesinin çıkmadığı bir düzen…

* Hedef budur. Çünkü HDP onların siyasi oyun planlarının önünde bir kale suru gibi engel olmaya devam ediyor.”

“ASLA NEFRET DİLİNİ KULLANMAYACAĞIZ”

* Bu kadar yoğun kampanya yürütüyorlar, her gün kirli propagandanın bin bir örneğini sergiliyorlar, ellerinde televizyon kanalları, gazeteler, bütün imkanlar, iktidar araçları her şey var ama bu kadar çabaya rağmen halkta düşmanlık yaratamıyorlar.

* Biz onların tuzaklarının farkındayız, bu iktidarın nefretle, düşmanlık politikalarıyla varmak istedikleri yerin farkındayız. O tuzağa düşmeyeceğiz. Asla nefret dilini kullanmayacağız, asla düşmanlaştırma politikalarına prim vermeyeceğiz.

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