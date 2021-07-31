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MİT’ten Kandil’de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kandil'de düzenlenen operasyonda 2 PKK/KCKlı terörist etkisiz hale getirildi.

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MİT’ten Kandil’de operasyon

Türkiye’nin Irak’ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi.

Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün Türkiye’nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

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