MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK’ya operasyon

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütleri MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu iddia edilen dört kişi ile de iki avukat bulunuyor.

Dün İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda TKP/ML’nin Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Nihat Konak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Konak, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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