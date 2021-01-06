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Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Kayseri’de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Güncellenme: 05:45, 06/01/2021
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Mobilya fabrikasında korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Fabrikada çalışanların olmamasından dolayı yaralanan olmazken, 3 hangarda yangın devam ediyor.

İHA

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının büyüklüğü İHA Drone'u ile havadan görüntülendi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:04:06,