Monolit nedir, nasıl olur?

Daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken ve son olarak Göbeklitepe’de ortaya çıkan monolit merak uyandırdı. Metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Peki monolit nedir?

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya’da, Meksika’da ve ABD’de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.