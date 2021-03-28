Montrö’den çekilmek müebbet hapislik suçtur

İstanbul Sözleşmesi'nin, fesh edilmesinin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un sözleşmeleri feshetme yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğunu belirtmesi ve bunun Montrö Antlaşması için de geçerli olduğu yönündeki sözleri tartışmalara neden oldu.

Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk, “Montrö (Montreux) anlaşmasından çekilmek, TCK'nın 302. maddesinde ‘müebbet hapis cezası ile' cezalandırılması öngörülen ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu oluşturur. Yürürlükteki en eski uluslararası antlaşmalardan çekilmek veya bunları feshetmek, Anayasa'nın 104. maddesinde sadece milletlerarası antlaşmaları onaylaması ve yayımlaması öngörülmüş olan Cumhurbaşkanının yetkisinde değildir'' dedi. Türk sözlerine şöyle devam etti:

“Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca Meclis'in onayı ile yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni onaylamış bir devlettir. Bu sözleşmeden de çekilmek Anayasa'ya aykırıdır.”