‘Moskova’da ilk kadın makinist’ haberine İmamoğlu’ndan yanıt

Moskova metrosunda tarihinde ilk kez kadın sürücünün görev alması yabancı basında yer buldu. Habere ilişkin görüşlerini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kadın sürücünün İstanbul’da 1988 yılında göreve başladığını hatırlattı.

İmamoğlu, “İlk kadın sürücünün 1988’de göreve başladığı İstanbul'da 30 Haziran 2019'a kadar 14 olan sayı, 1.5 yılda hızla yükseldi. Kısa sürede kadın metro sürücüsü sayımız 126 olacak” açıklamasında bulundu.

88 KADIN MAKİNİST EYLÜL AYINDA GÖREVE BAŞLADI

Eylül ayında İmamoğlu, yeni göreve başlayan 88 kadın makiniste, brövelerini vermiş, törende yaptığı konuşmada, kadın çalışanların yoğunlaştığı kurumların çağdaş ve saygın kurumlar olduğunu belirterek “Dolayısıyla bu çabamız kadın-erkek fırsat eşitliği tanımına sığacak bir çaba değil. Bu çabamız, çağdaş bir toplumun oluşması adına; gelecek nesillerin daha nitelikli bir topluma dönüşmesi adına özel bir çabadır” demişti.

İBB’nin Eylül ayındaki alımlarıyla kadın makinist sayısı 99’a çıkmıştı. 2021’de de hizmete açılacak yeni metro hatlarıyla kadın sürücü sayısının da artması bekleniyor.

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