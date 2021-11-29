Motokuryeler için ‘Sipariş verme’ kampanyası başlatıldı

İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya karşı şirketlerin motokuryeleri çalıştırmaya devam etmesi tepki çekti. Araçların motorları korumak için kendilerini siper ettikleri görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bunun üzerine motokuryelere destek olmak için 'Sipariş verme' kampanyası başlatıldı. Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası, "Lütfen 2 gün boyunca sipariş vermeyin" çağrısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da saatteki hızı 130 kilometre olarak ölçülen kuvvetli lodos trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Fırtınaya rağmen motokuryelik görevlerini devam ettiren ve sipariş yetiştirmeye çalışan işçiler için sosyal medyada ‘Sipariş verme' kampanyası başlatıldı. Söz konusu kampanyaya ünlü şirketlerden destek istendi.

Özellikle İstanbul'daki köprülerden geçiş yapan motokuryeler, fırtınanın etkisiyle daha sert bir şekilde karşılaşıyor. İETT otobüsleri ve bazı ticari araçların, araçlarını motorların yanında ilerleterek fırtınaya karşı kendilerini siper ettikleri birçok görüntü sosyal medyada gündem oldu.

“2 GÜN SİPARİŞ VERMEYİN”

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) sözcüsü Kubilay Çelik, “Lodos, fırtına uyarısına rağmen hiçbir taşımacılık şirketi önlem almadı. Ünlü şirketlerin çoğu hiçbir önlem almadı. İnsanın canıyla oynuyorlar. Suç işliyorsunuz” dedi. Çelik, vatandaşa ise “Lütfen 2 gün boyunca sipariş vermeyin, yemeğini kendiniz yapın” çağrısında bulundu.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır da ‘Sipariş verme' kampanyasına destek vererek, “Kuryelerin can güvenliği için online siparişlere ara verelim!” dedi.

İETT OTOBÜSLERİ SİPER OLDU

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İETT otobüslerinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motokuryelere siper olduğu görüntüleri paylaşarak, “Evet zor şartlarda çalışıyorlar, yağışlı havalar da cabası. Bugün birçok otobüsümüz motokuryelere köprüde rüzgardan etkilenmemeleri için eşlik etti. İETT şoförlerimizi bu düşünceli tavırlarından dolayı kutluyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir İstanbul'da lodos kâbusu: 4 ölü, 38 yaralı