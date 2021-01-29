Motorlu testereyle odun yerine eşinin bacağını kesti

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Dümbürdek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. isimli şahıs evlerinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesiyordu. Odun kesilen alana gelen A.K. isimli kadın, eşine yardım etmek istedi.

Eşinin keseceği odunun diğer ucundan tutan kadının, odun kesilirken motorlu testerenin kayması sonucu sol bacağı kesildi. Kaza yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)