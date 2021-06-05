Motosikletleri kız arkadaşlarını eve bırakmak için çalmışlar!

Polisi harekete geçiren olay, 3 Haziran’da Kağıthane, Çağlayan’da meydana geldi. Kapalı bir otoparkta bulunan 2 motosiklet, gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosiklet sahiplerinin bilgi vermesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Güvenlik kamera kayıtları incelenince, motosikletleri çalan şüphelilerin kız arkadaşlarıyla birlikte taksiyle olay yerine geldikleri anlaşıldı. Görüntülerde otoparktaki motosikletleri alan 2 şüphelinin arkalarına kız arkadaşlarını da bindirerek otoparktan çıktıkları tespit edildi.

YAKALANDILAR

Araştırmada kimlikleri belirlenen şüphelilerin, daha önceden suç kayıtları bulunan ve kısa süre önce cezaevinden çıkan U.Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu belirtilen V.Ş. olduğu anlaşıldı. Her iki şüpheli de Sultangazi’de bir parkta gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞLARIYLA DOLAŞTILAR

İddiaya göre, 2 şüpheli 18 yaşından küçük olan kız arkadaşlarıyla 20.00 sıralarında eğlenmeye gitti. U.Ç. ve V.Ş.’nin dönüş paraları olmadığı, bu sebeple motosiklet çalmaya karar verdikleri öne sürüldü.

Çaldıkları motosikletlerle bir süre kız arkadaşlarını dolandırdıkları ardından da eve bıraktıkları öne sürülen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşları küçük olan ve hırsızlık eylemine karışmayan 2 kızın ise bilgisine başvurulduğu öğrenildi.