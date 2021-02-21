Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MPT-76MH’ın görüntüleri ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli ve milli piyade tüfeği 76MH milli piyade tüfeğinin görüntülerini paylaştı.

Güncellenme: 14:46, 21/02/2021
HaberlerGündem

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli olan ve kalifikasyonla daha hafif hale getirilen milli piyade tüfeği MPT-76MH'ın görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız bağlısı MKE kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.

kimya Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:14:31,