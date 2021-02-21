MPT-76MH’ın görüntüleri ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), tarafından geliştirilen, yüzde 100 yerli olan ve kalifikasyonla daha hafif hale getirilen milli piyade tüfeği MPT-76MH'ın görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız bağlısı MKE kurumu tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.