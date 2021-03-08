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MSB, 11 askerin şehit olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı

11 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin ani hava değişimi ve olumsuz hava şartları karşılaştığını, bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verildiğini aktardı. Açıklamada karardan 11 dakika sonra da kazanın yaşandığı belirtildi.

Güncellenme: 16:26, 08/03/2021
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MSB, 11 askerin şehit olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere 4 Mart’ta saat 13.35'te kalkan askeri helikopter düşmüş aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu.

Kaza ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış bulut içine girilmiştir.

* Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

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helikopter kaza Milli Savunma Bakanlığı Muş şehit
Yayınlanma Tarihi:16:05,