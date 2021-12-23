MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)