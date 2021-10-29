MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.”