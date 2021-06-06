MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker’in şahadet haberi ailesine verildi.

Samet Şeker’in şehadet haberi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan anne ve babasına Gemlik İlçe Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Ugur Sertaslan ve askeri erkan ile birlikte verildi.

Baba ocağı Türk bayraklarıyla süslendi. El yapımı mayının patlaması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şeker’in cenazesi Samsun’un Bafra ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Pençe Yıldırım Harekâtı kapsamında, Irak kuzeyinde, 6 Haziran 2021 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız mayın/EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. (İHA)



