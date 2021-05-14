MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

* Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Kuzey Irak'ta operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit düştü. Şehit Özdamar'ın acı haberi Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi.

Vali Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve askeri yetkililerle birlikte şehidin annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Yasin Özdamar'ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

2 YIL ÖNCE TSK’YA KATILDI

Şehit Yasin Özdamar’ın yaklaşık 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı, öncesinde ise Isparta’da bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. İHA-DHA