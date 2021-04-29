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MSB böyle duyurdu: Yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçikler terör hedeflerini havadan ve karadan etkili bir şekilde vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir video paylaştı.

Güncellenme: 13:21, 29/04/2021
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Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyor.

* Kahraman Komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.

* Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor.

Bakanlık ayrıca operasyonlara ilişkin videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:02,