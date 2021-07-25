MSB duyurdu: El Bab’da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesindeki askeri araca teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı. Olayın ardından bölgedeki terör hedefleri Mehmetçik tarafından ateş altına alınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bölgedeki operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

“EN AZ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

“Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

*Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”