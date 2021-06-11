Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MSB duyurdu: Nusaybin’de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu bir askerin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Güncellenme: 00:05, 11/06/2021
HaberlerGündem
MSB duyurdu: Nusaybin’de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Nusaybin’de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

İlginizi ÇekebilirSiirt'te güvenlik güçlerine saldırı: Bir korucu şehit, bir korucu yaralıSiirt'te güvenlik güçlerine saldırı: Bir korucu şehit, bir korucu yaralı
Korucu Mardin Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı şehit Siirt Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:00:04,