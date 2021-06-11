MSB duyurdu: Nusaybin’de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

* Nusaybin’de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.