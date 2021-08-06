MSB duyurdu: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Fırat Kalkanı bölgesinde tanksavar füzesiyle bir vinci ve bir ambulansı hedef aldığını, saldırıda 2 sivilin öldüğünü 2 sivilin de yaraladığını açıkladı.

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MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu” denildi.

SURİYE SİVİL SAVUNMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Suriye’nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, bir vinçe ve ambulansa güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Suriye Sivil Savunması Beyaz Kasklılar ise, PKK’nın düzenlediği saldırı anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Beyaz Kasklılar’ın söndürme çalışmaları yürüttüğü sırada ambulansın güdümlü füzeye hedef olduğu anlar ise dikkat çekti. (İHA)

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