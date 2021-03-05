Milli Savunma Bakanlığı helikopter kazasının nedenini açıkladı

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 11'i şehit oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazanın nedeniyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;

* Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,

* Helikopterin Bingöl’den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.

* Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

* Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.

* Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.